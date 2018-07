Brasil e Argentina se enfrentam na China e agitam fim de semana

Brasil e Argentina , o maior clássico de futebol do planeta pode definir como será o fim de semana esportivo. Duas das seleções com maiores histórias e com rivalidade em alta depois da campanha dos argentinos na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, as equipes jogam do outro lado do mundo, com direito a disputa de título de 'Rei' da América. A partida ainda coloca frente a frente Neymar Messi , dois dos melhores jogadores do mundo e que dessa vez atuarão em lados opostos, diferentemente do que acontece no Barcelona , quando eles brilham jogando no mesmo time. O Superclássico das Américas é na manhã de sábado, 9h05 e, na TV, tem transmissão da Globo e Sportv.

BRASILEIRÃO

No domingo, os dois primeiros colocados entram em campo no mesmo horário, às 16 horas. Enquanto o Cruzeiro tenta se manter tranquilo na ponta contra o Flamengo , no Rio, o São Paulo joga para diminuir sua desvantagem em confronto contra o Atlético-MG , que deixou o G-4 e é o atual 6º colocado. Outro jogo entre rivais direto na parte de cima da tabela é entre Inter Fluminense , e com as duas equipes precisando dar respostas a seus torcedores. Enquanto isso, o Santos , que continua subindo na classificação, coloca a invencibilidade de três jogos à prova diante da Criciúma

28ª RODADA

Sábado

Botafogo x Corinthians - 18h30

Goiás x Coritiba - 18h30

Palmeiras x Grêmio - 21h

Domingo

Flamengo x Cruzeiro - 16h

Atlético-MG x São Paulo - 16h

Bahia x Chapecoense - 16h

Inter x Fluminense - 16h

Sport x Vitória - 18h30

Atlético-PR x Figueirense - 18h30

Criciúma x Santos - 18h30

FUTEBOL INTERNACIONAL

Assim como acontece com a seleção brasileira, outras grandes seleções do mundo entram em campo. Na Europa, diferentemente do que ocorre no Brasil, os torneios nacionais param para a disputa de jogos das Eliminatórias da Eurocopa . Em rodadas distribuídas entre quinta e segunda-feira, o grande jogo do fim de semana é, por causa da rivalidade, entre Polônia e Alemanha . Além de ser um encontro de vizinhos, o jogo de sábado é legal por colocar frente a frente o atacante polonês Robert Lewandovski contra grande parte de seus companheiros do Bayern de Munique , que atua pela seleção alemã. Será que os tetracampeões mundiais vão dar mais um show?

Um dia depois, domingo, a cambaleante Espanha , que ainda não superou a frustrante campanha da Copa do Mundo, precisa se recuperar da inesperada derrota para a Eslováquia em duelo com a seleção de Luxemburgo. Pelo Grupo E, a Inglaterra , com campanha perfeita em dois jogos disputados, encara a Estônia. O Sportv tem os direitos de transmissão das eliminatórias da Eurocopa. Outras seleções, de folga das eliminatórias, não ficam paradas e disputam amistosos. Destaque para a partida entre França Portugal , na tarde de sábado, e também à grande rivalidade entre México e Panamá, que se enfrentam domingo.

VÔLEI

Chegou a hora da verdade no Mundial de Vôlei Feminino, disputado na Itália. Ainda com campanha perfeita, o Brasil tem mais dois jogos para conquistar o único título que falta para a atual geração. As partidas acontecem durante as tardes de sábado e domingo e terão transmissão do SporTV.

BASQUETE

O Rio é o grande centro do basquete mundial neste fim de semana. A 'cidade maravilhosa' é palco do jogão entre Miami Heat e Cleveland Cavaliers, pela pré-temporada da NBA . A partida marca o primeiro reencontro do astro LeBron James com os seus ex-companheiros de Miami, com quem foi campeão da liga duas vezes. ESPN e Sportv acompanham a partida. Nos Estados Unidos, outros jogos também chamam atenção, com destaque para a rivalidade entre Boston Celtics e New York Knicks. O Golden State Warriors, novo time do brasileiro Leandrinho, faz o clássico da Califórnia contra o Los Angeles Lakers na noite de domingo.

FÓRMULA 1

Depois de uma corrida atípica no Japão, marcada por muita chuva e o acidente envolvendo o francês Jules Bianchi , a Fórmula 1 chega, pela primeira vez, à Sochi, na Rússia. A disputa deve ser boa, já que os pilotos não conhecem o circuito e seu traçado. Lewis Hamilton e Nico Rosberg fazem mais uma intensa 'briga' na busca pelo título mundial. O brasileiro Felipe Massa , correndo por fora, quer escrever seu nome na história da categoria e vencer a primeira corrida no novo circuito de Sochi. A prova será domingo, 9 da manhã, com transmissão da TV Globo.

TÊNIS

O Masters 1000 de Xangai chega em sua fase decisiva e só os melhores tenistas do mundo ainda sonham com o título. No sábado, as semifinais colocarão na quadra o sérvio Novak Djokovic, atual número um do mundo, e Roger Federer, considerado por muitos como o maior em sua categoria na história. O vencedor do confronto enfrenta, domingo, o outro finalista entre o francês Gilles Simon e o espanhol Feliciano López.

GINÁSTICA

O Mundial de Ginastica Artística tem mais um fim de semana importante para o Brasil. Depois de um grande resultado na competição por equipes masculinas, é hora de disputas individuais. Sábado, o bicampeão mundial Diego Hypolito defende seu terceiro título no solo, enquanto Arthur Zanetti, atual campeão olímpico e mundial nas argolas, busca mais um bom resultado. No dia seguinte, Sérgio Sasaki compete no salto.

SURFE

Começa neste domingo a etapa de Peniche, em Portugal, do circuito mundial de surfe . A disputa, a penúltima da temporada, pode ser histórica para o Brasil , já que Gabriel Medina, dependendo de uma combinação de resultados, pode garantir o título. O primeiro desafio do paulista é contra os australianos Kai Otton e Jacob Willcox. Kelly Slater, segundo colocado no ranking da temporada, enfrenta Matt Wilkinson e Nic Von Rupp. Os brasileiros Miguel Pupo, Filipe Toledo, Alejo Muniz, Raoni Monteiro, Jadson André e Adriano de Souza, o Mineirinho, também estão na disputa.

FUTEBOL AMERICANO