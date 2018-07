Brasil é arrasado por potências em teste do rúgbi para o Rio-2016

No primeiro jogo do dia, perdeu por 38 a 0 dos australianos. Depois, voltou a campo para cair diante da África do Sul por 30 a 7. Para encerrar a participação na fase de grupos, o Brasil ainda levou 38 a 12 da Inglaterra. Em último na chave, vai brigar do nono ao 16.º lugar no domingo.

O Brasil só havia jogado uma etapa da World Series nesta temporada, no Canadá, terminando na última colocação, com derrotas para Argentina (35 a 5), África do Sul (26 a 7), Escócia (33 a 0), Canadá (19 a 0) e Portugal (17 a 7).

No mês passado, a seleção disputou um torneio de acesso para a World Series do ano que vem, mas também foi muito mal, perdendo para Japão (36 a 0) e Tonga (26 a 5). A equipe ficou em último lugar no grupo após empate em 19 a 19 com Marrocos.

Na Olimpíada, o Brasil jogará como convidado, por ser país-sede. Também estão classificadas as seleções de Fiji, Grã-Bretanha, Nova Zelândia, África do Sul, Argentina, EUA, França, Japão, Austrália e Quênia. Falta a definição da última vaga, o que só acontecerá em junho.