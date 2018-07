Brasil é atropelado pela Hungria e avança em 2º no polo aquático

Como a Croácia fez 14 a 4 na China, no jogo seguinte em Bérgamo (Itália), o Grupo A teve um tríplice empate entre Brasil, Hungria e Croácia, todos com duas vitórias. Pelo saldo de gols, os húngaros ficaram na frente. Depois, o regulamento determina que o segundo lugar é definido pelo confronto direto, com os brasileiros superando os croatas.

Nas quartas de final, o Brasil vai enfrentar, na sexta-feira, o terceiro colocado do Grupo B, a Austrália, que também nesta quinta-feira levou 12 a 8 da Sérvia. Se avançar, a seleção brasileira enfrenta o vencedor do duelo entre Croácia e Itália.

Brasil e Austrália já se enfrentaram na final da seletiva "intercontinental" (todos os continentes menos a Europa) da Liga Mundial. Na ocasião, os australianos venceram por 9 a 6. Naquela ocasião, entretanto, a seleção não contava com os centrais Josip Vrlic e Ives Alonso, respectivamente croata e cubano, que recentemente se naturalizaram brasileiros.