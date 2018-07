Brasil é campeão continental no vôlei de praia feminino O Brasil provou neste domingo que continua amplamente soberano no vôlei de praia da América do Sul. No Centro de Desenvolvimento Voleibol, em Saquarema (RJ), o time feminino brasileiro, formado pelas duplas Taiana/Vivian e Ângela/Lili, se sagrou campeão continental com fácil vitória sobre a Argentina, por 4 a 0. A competição valia uma vaga olímpica, que ficou com as argentinas, uma vez que o Brasil já tem duas duplas garantidas em Londres.