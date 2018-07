Brasil é campeão sul-americano de vôlei de praia O Brasil conquistou tanto no masculino quanto no feminino o título do Circuito Sul-Americano de Vôlei de Praia, que terminou neste domingo depois de nove etapas, a última delas em Sobral (CE). Entre os mulheres a conquista já estava definida, mas entre os homens a definição do campeão veio apenas neste fim de semana.