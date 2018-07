Brasil e EUA fazem clássico olímpico no ABC

O Brasil encerra sua participação no Grand Prix de vôlei, em São Bernardo do Campo, hoje contra os Estados Unidos, rival da final olímpica em 2008 - e levou a melhor. O adversário é o atual líder do ranking mundial feminino e sabe que a partida conta como um bom teste para os Jogos Olímpicos de Londres.

Os Estados Unidos vieram com sua força máxima ao Brasil e decidiram fechar todos os treinamentos que fizeram por aqui. Quando enfrentaram a Itália, na sexta, outra candidata à medalha olímpica, atropelaram e fizeram 3 a 0. "Jogar contra grandes equipes nesta semana é uma ótima oportunidade. Espero que a gente consiga chegar bem neste jogo contra o Brasil", afirma o técnico Hugh McCutcheon.

Do lado brasileiro, José Roberto Guimarães sabe que frente a frente estarão duas seleções que a cada ano percebem a rivalidade aumentar entre elas. "Os Estados Unidos são sérios candidatos a medalha na Olimpíada e vão querer ir à forra quatro anos depois", explica. "As duas seleções se conhecem bastante e temos de usar esse jogo como estudo e preparação."

Para ele, não faz sentido a seleção feminina esconder o jogo agora. "Temos de jogar bem e fazer o que sabemos", afirma. Todos os ingressos para o confronto foram vendidos por antecipação e a partida vai mostrar o que as duas equipes precisam melhorar para Londres.

Clássico. No Grand Prix, apesar de o Brasil ser o maior vencedor, com oito títulos, os Estados Unidos conquistaram as duas últimas edições, deixando justamente a seleção do técnico Zé Roberto com o vice-campeonato. As norte-americanas estão em ótima fase, mas por jogar em casa o Brasil tentará mostrar serviço e entrará em quadra com todas as titulares, exceto Fernanda Garay, contundida.

Na Olimpíada, curiosamente, as duas equipes caíram no mesmo grupo, considerado o mais forte dos dois. Brasil e EUA disputarão uma das quatro vagas com China, Sérvia, Turquia e Coreia do Sul.

O técnico brasileiro acha que a seleção terá de jogar muito para se classificar. "Eu sabia que a gente cairia num grupo difícil, mas não esperava que seria tanto. No outro lado a gente já sabe quem vai se classificar para as quartas: Japão, Itália, Rússia e República Dominicana passam. Mas no nosso vai ser complicado."