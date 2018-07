Brasil e Itália se enfrentarão nas quartas do Grand Prix de futsal

Brasil e Itália, dois dos principais favoritos no Grand Prix de futsal, se enfrentarão nesta quarta-feira pelas quartas de final da competição.

O Brasil ganhou nesta terça da Líbia por 2 a 1, e terminou como líder do Grupo A, com nove pontos, acima da República Checa, que ficou com quatro pontos ao derrotar por 7 a 2 a Costa Rica.

Os checos enfrentarão o Paraguai nesta quarta nas semifinais, seleção que venceu nesta terça por 2 a 1 a Itália e se garantiu na liderança do Grupo C, deixando os italianos na segunda colocação e com o cruzamento mais difícil.

O Grand Prix é um torneio anual realizado desde 2004 pela Confederação Brasileira de Futsal, e este ano é disputado em Anápolis (GO) por 16 países. O Brasil faturou todas as edições anteriores.