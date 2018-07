Brasil é ouro no vôlei de praia nos Jogos Olímpicos da Juventude

O Brasil conquistou nesta terça-feira mais uma medalha de ouro nos Jogos Olímpicos da Juventude, que estão sendo realizados em Nanquim, na China. As brasileiras Duda e Ana Patrícia se sagraram campeãs da disputa feminina do vôlei de praia ao derrotarem na decisão as irmãs canadenses Megan e Nicole McNamara por 2 sets a 1, com parciais de 17/21, 21/13 e 16/14.

O ouro conquistado por Duda e Ana Patrícia foi o sexto do Brasil nesta edição dos Jogos da Juventude. O País também faturou oito pratas e um bronze, acumulando 15 medalhas em Nanquim, sendo que nesta terça-feira já havia subido ao pódio uma outra vez, com a segunda colocação de Mauro Vinicius D''Almeida na disputa do tiro com arco.

A conquista de Ana Patrícia e Duda foi assegurada com uma campanha perfeita, com nove vitórias. Em Nanquim, elas superaram Muno/Caputo, dos Estados Unidos, Valkova/Adamcikova, da República Checa, Van/Vi, do Vietnã, Gerson/Rohrer, da Suíça, Aminata/Haja, da Serra Leoa, por W.O., Bernier/Cajigas, de Porto Rico, nas oitavas de final, e Verasio/Hiruela, da Argentina, nas quartas de final.

Nesta terça-feira, Ana Patrícia e Duda voltaram à quadra para as semifinais e superaram as russas Makroguzova e Rudykh por 2 sets a 0, com parciais de 21/18 e 21/19. Assim, foram para a disputa do ouro sem perder sequer um set. As brasileiras foram batidas na primeira parcial, mas depois se recuperaram e asseguraram a conquista na Olimpíada da Juventude.