Brasil é prata no 4x100m e Vinícius Lanza fica com bronze no Pan-Pacífico

O Brasil conquistou duas medalhas no terceiro dia de competições da edição de 2018 do Pan-Pacífico, realizado em Tóquio, no Japão. No revezamento 4x100 metros livre, o conjunto formado por Gabriel Santos, Marcelo Chierighini, Marco Antonio Ferreira Junior e Pedro Spajari ficou com a prata, enquanto Vinícius Lanza ficou com o bronze na prova de 100 metros borboleta.

No revezamento, a equipe brasileira ficou atrás apenas dos Estados Unidos, representados por Caeleb Dressel, Zach Apple, Blake Pieroni e Nathan Adrian. O time norte-americano terminou com o tempo de 3min11s67, novo recorde da competição. Por sua vez, Spajari fechou a prova brasileira com a marca de 3min12s02, enquanto o conjunto da Austrália, medalhista de bronze, fez 3min12s00.

O japonês Katsumi Nakamura deixou o país dele em vantagem nos primeiros 100 metros da disputa, mas o Brasil chegou à ponta com Marcelo Chierighini, que terminou a parcial dele com o tempo de 47s62. Os brasileiros, porém, caíram para quarto ao final da terceira passagem, mas Spajari garantiu a prata. O melhor desempenho individual foi de Kyle Chalmers, com o tempo 47s50, que valeu o bronze para a Austrália ao fechar o revezamento.

Nadador que abriu o revezamento norte-americano, Dressel também foi campeão na prova dos 100 metros borboleta, com o tempo de 50s75, à frente do compatriota John Conger, que fez 51s32 no relógio, e Vinicius Lanza, medalha de bronze com a marca de 51s44.

Já no 4x100 metros livre feminino, a Austrália conquistou a medalha de ouro com vantagem considerável, com o tempo de 3min31s58, contra 3min33s45 dos Estados Unidos, que ficou com a prata. O conjunto que ficou em terceiro foi o do Canadá, que terminou com a marca de 3min34s07.

Dominante mais uma vez, a norte-americana Katie Ledecky venceu a prova dos 400 metros livre, com o tempo de 3s58min50, à frente da australiana Ariarne Titmus (3min59s66) e da também norte-americana Leah Smith (4min04s23).

Outros brasileiros a participar do terceiro dia de competições, Leonardo Santos ficou em sétimo lugar no 200 metros medley, Brandonn Almeida em quarto na final B dos 200 metros, Leonardo de Deus em sexto na final B dos 100 metros borboleta, Fernando Scheffer em sexto nos 400 metros livre e Iago Moussalem em sétimo nos 100 metros borboleta.