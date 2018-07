Brasil é sétimo no 4x400 metros no Mundial de Atletismo de Moscou

MOSCOU - A equipe do Brasil ficou na sétima colocação na final do revezamento 4x400 metros no Mundial de Atletismo, que está sendo realizado em Moscou. Em uma prova que foi vencida pelo quarteto dos Estados Unidos, Anderson Henriques, Hugo Balduíno, Pedro Burmann, Wagner Cardoso ficaram na sétima colocação, com o tempo de 3min02s19.

O quarteto do Brasil havia se classificado para a final com a sexta melhor marca - 3min01s09 -, mas acabou piorando o seu desempenho nesta sexta-feira e só terminou a final à frente da Austrália. Apesar disso, os atletas do País fizeram um balanço positivo da participação em Moscou.

"Esse resultado tem tamanho de vitória, suor e batalha. Tem tempo que treinamos juntos, mesmo que com companheiros diferentes. Tem muita gente correndo bem os 400 metros no Brasil, estou feliz com o resultado", disse Anderson Henriques, em entrevista ao SporTV. Ele também disputou a final dos 400 metros no Mundial de Moscou e ficou na oitava colocação.

Hugo Balduíno também aprovou o desempenho brasileiro na disputa do 4x400 metros nesta sexta. "O grupo está de parabéns. Saímos do Brasil e viemos para a batalha. Brigamos de igual para igual com os outros países, fomos até o fim, com a garra de brasileiro", afirmou.

Única quarteto a se classificar para a final com um tempo abaixo de 3min, a equipe norte-americana confirmou o seu favoritismo e defendeu o seu título mundial. David Verburg, Tony McQuay, Arman Hall e LaShawn Merritt venceram a disputa com a marca de 2min58s71.

Numa disputa acirrada pela segunda colocação, o quarteto da Jamaica se deu melhor e garantiu a medalha de prata com o tempo de 2min59s88, apenas 0s02 mais rápido do que a equipe russa, que faturou o bronze do 4x400 metros.