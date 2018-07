Brasil é terceiro e Rússia fatura bi no futebol de areia

Neste domingo, exceto pelo início da partida, quando o Taiti abriu o placar, o Brasil esteve sempre à frente. A equipe terminou vencendo o primeiro período por 3 a 2, depois chegou a abrir 5 a 2, fechou o segundo tempo ganhando por 6 a 4, mas permitiu a reação taitiana, que arrancou o empate em 6 a 6 e forçou a disputa da prorrogação.

No tempo extra, Brasil marcou o seu gol primeiro, mas o Taiti arrancou o empate no segundo final: 7 a 7. Os gols brasileiros na partida foram marcados por Bruno Xavier, André, Daniel, Eudin (dois), Jorginho e Bruno. Nos pênaltis, Mão defendeu a cobrança de Li Fung Kuee. Em seguida, Jorginho marcou e garantiu a terceira colocação no Mundial de Futebol de Areia para o Brasil.

Na decisão, a Rússia garantiu a conquista do bicampeonato ao golear a seleção espanhola, algoz do Brasil nas semifinais, por 5 a 1. Krasheninnikov foi o principal destaque do triunfo ao marcar dois gols.

Após o fim do Mundial, a Fifa distribuiu as premiações individuais do Mundial de Futebol de Areia. O brasileiro Bruno Xavier ganhou a Bola de Ouro, destinada ao melhor jogador do torneio, além de ter sido o vice-artilheiro com 10 gols, um a menos do que o russo Dmitrii Shishin. O goleiro espanhol Dona ganhou a Luva de Ouro.

A próxima edição do Mundial de Futebol de Areia, em 2015, já tem sede definida e será disputada em Portugal.