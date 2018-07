Brasil é tetracampeão mundial no futsal feminino

CIUDAD REAL - A seleção brasileira feminina de futsal conquistou nesta sexta-feira o tetracampeonato mundial da modalidade. Hegemônico na competição que chegou à sua quarta edição, o Brasil faturou a taça depois de vencer a Espanha, dona da casa, por 2 a 1, em Ciudad Real, nesta noite.

Este foi o quarto ano seguido que o Mundial, que não tem a chancela da Fifa, foi organizado. O Brasil foi campeão em 2010, na Espanha, no ano seguinte, em casa, e depois também em 2012, desta vez em Portugal. Em todas as edições Portugal, Espanha e Rússia ficaram com as demais quatro primeiras posições. Este ano, só nove times disputaram.

Treinada por Manoel Tobias, um dos maiores nomes do futsal de todos os tempos, a seleção brasileira teve campanha invicta na Espanha. Ganhou da Ucrânia (6 a 0), da Malásia (27 a 0) e Irã (7 a 1), mas empatou em 3 a 3 com a Rússia. Na semifinal, fez 5 a 1 em Portugal.

Na final, o Brasil saiu na frente com gol da pivô Ju Delgado. Na volta do segundo tempo, as espanholas chegaram ao empate, mas a seleção fez o gol do título com Taty, a dois minutos do fim do jogo.