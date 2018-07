Brasil? Elas não ligam para o time de Dunga

Sábado, sol e mais de 500 meninas a menos de 100 metros do local de treinos da seleção brasileira na preparação para a Copa do Mundo na África do Sul, com Kaká, Júlio César, Robinho e outros ídolos em campo. Gritos e muita festa com o time, certo? Errado. Como há muito não se via, o time fez ontem um de seus treinos mais tranquilos dos últimos anos. Somente os jornalistas acompanhavam a equipe de Dunga.

As meninas citadas acima, que demonstravam indiferença com o time brasileiro, se justificavam com a disputa de um campeonato da Hoerskool Randburg de netball, um esporte parecido com basquete (tem apenas a cesta, sem a tabela, simplificando). É praticado por mais de sete milhões de mulheres em 70 países, diz a federação do esporte.

"Nós sabemos sobre o futebol, sobre a Copa, mas estamos aqui para jogar", dizia Carsten Simonsen, uma das técnicas que acompanhavam as meninas - e, aparentemente, bastante rigorosa com suas alunas. Ao serem questionadas, elas evitavam falar com os jornalistas.

Os jogos, em quatro quadras ao lado do campo onde treinava a seleção brasileira, ocupavam totalmente a atenção das alunas. Chamou a atenção o fato de que quase ninguém se preocupou em olhar o que acontecia ao lado. Atentos com o treino e em busca de isolamento desde o começo dos treinamentos, os jogadores seguiram sua rotina.

Apoio. Os gritos de torcedores foram ouvidos só na saída do time. Cerca de 50 pessoas se aglomeravam na cerca do lado de fora, com camisas verde e amarelas (da África do Sul e do Brasil) e bandeiras, chamando jogadores como Lúcio e Kaká. A maioria deles ignorou os pedidos. Até o momento a tranquilidade impera envolvendo a seleção.

Nenhum torcedor brasileiro, espontaneamente, foi visto nos treinos. Os jogadores praticamente passam como desconhecidos e contam com isso nos passeios que podem fazer ao longo do Mundial. Ontem, por sinal, tiveram a primeira folga desde que se apresentaram ao técnico Dunga e à comissão técnica, há nove dias.