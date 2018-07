Brasil empata com EUA e conquista torneio de futebol feminino

A seleção brasileira de futebol feminino suou muito, precisou suportar a intensa pressão norte-americana, mas manteve a hegemonia no Torneio Internacional, que aconteceu este ano em Brasília. Neste domingo, as comandadas de Vadão seguraram o empate por 0 a 0 diante dos Estados Unidos no Estádio Mané Garrincha e garantiram o título por terem melhor campanha.

O resultado garantiu a quinta conquista da competição pelo Brasil, em seis edições realizadas. Somente em 2010, o Canadá levantou o troféu ao bater justamente as brasileiras na decisão. Já os Estados Unidos voltarão para casa com o vice em sua primeira participação. A seleção brasileira até começou bem e teve bons momentos no primeiro tempo. Debinha e Marta infernizavam a vida das zagueiras adversárias, mas os erros no último passe impediam a criação de grandes oportunidades. Ainda assim, Marta quase marcou por duas vezes, mas mandou para fora. No segundo tempo, no entanto, o jogo mudou. Precisando da vitória, os Estados Unidos cresceram e foram para cima. A grandalhona Wambach incomodava no ataque em jogadas pelo alto e em duas oportunidades recebeu cruzamento da esquerda e cabeceou com perigo. No segundo tempo, no entanto, o jogo mudou. Precisando da vitória, os Estados Unidos cresceram e foram para cima. A grandalhona Wambach incomodava no ataque em jogadas pelo alto e em duas oportunidades recebeu cruzamento da esquerda e cabeceou com perigo.

O Brasil estava encurralado, ficava na retranca e vivia na base dos chutões para frente. Somente após os 30 minutos as coisas mudaram e a seleção brasileira teve um pênalti claro não marcado sobre Andressa Alves. Mas a bola aérea norte-americana seguia incomodando e aos 43, Luciana e o travessão impediram o primeiro gol. No lance seguinte, os Estados Unidos marcaram, mas a árbitra viu impedimento corretamente e anulou a última chance da partida.