Brasil emplaca três duplas com 100% no vôlei de praia

O Brasil tem seis duplas inscritas na chave feminina do Grand Slam de Barueri, etapa brasileira do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, que começou a ser disputada nesta quarta-feira, na região metropolitana de São Paulo. Três delas tiveram aproveitamento 100% no primeiro dia, com duas vitórias cada, enquanto as outras três ganharam um jogo e perderam outro.

Agora invictas há 27 jogos na temporada, as brasileiras Talita e Larissa ganharam duas vezes nesta quarta-feira, diante das colombianas Andrea e Claudia Galindo (21/15 e 21/9) e das norte-americanas Dicello e Carico (21/14 e 21/15). Assim, ficaram perto da vaga no Grupo G, pelo qual voltam a jogar nesta quinta para tentar avançar com a primeira colocação.

Juliana e Maria Elisa tiveram campanha idêntica nesta quarta-feira, com vitórias sobre as venezuelanas Olaya e Nori (21/15 e 21/18) e as argentinas Gallay e Klug (24/22 e 21/16). E as irmãs Maria Clara e Carol também ganharam os dois jogos do dia, contra as russas Ukolova e Moiseeva (21/19 e 21/19) e as polonesas Gruszczynska e Katarzyna (21/23, 21/13 e 15/13).

Enquanto isso, Ágatha/Bárbara Seixas, Lili/Rebecca e Fernanda Berti/Taiana tiveram uma derrota e uma vitória cada, em seus respectivos grupos no Grand Slam de Barueri. Essas três duplas brasileiras, no entanto, seguem com boas chances de classificação, mas precisam ganhar novamente nesta quinta-feira, quando acontece a terceira e última rodada desta fase.