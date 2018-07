Brasil encara a Itália na primeira fase

O sorteio de sábado servirá para definir em quais grupos ficarão as outras quatro seleções que vão disputar o torneio: México, Japão, Taiti e o representante do continente africano - que será definido apenas em fevereiro, quando sai o vencedor da Copa Africana de Nações.

O mais provável é que, por serem grandes forças do futebol mundial, Itália e Uruguai fiquem com a quarta posição hierárquica no grupo para o sorteio, sendo A4 e B4, respectivamente. Desta forma, os principais confrontos da primeira fase, entre Brasil x Itália, e Espanha x Uruguai, seriam apenas na última rodada.

De qualquer forma, a Fifa pretende fazer um grande show na festa de sábado, que terá a presença do chef de cozinha Alex Atala e da modelo Adriana Lima como apresentadores junto com Valcke. A cantora Maria Gadu, o sambista Arlindo Cruz e o grupo Meninos do Morumbi terão participação especial.

Valcke disse ontem que desde que chegou a São Paulo para o sorteio vem sentindo um clima de competição.

"Sinto que o torneio está chegando, as redes sociais estão movimentadas e tenho visto muita coisa nas ruas. Estamos entusiasmados."

Ronaldo Fenômeno, membro do Comitê Organizador Local, enfatizou a boa organização e também mostrou-se empolgado. "A Copa das Confederações está próxima e me avisaram que já são mais de 120 mil ingressos vendidos. A procura é grande."/ A.L. e P.F.