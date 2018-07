Brasil encara Chile para se reabilitar no Sul-Americano de Rúgbi XV

Depois de perder para o Uruguai no Allianz Parque, a seleção masculina de rúgbi XV tem chance de se reabilitar neste sábado, às 16h15. Na segunda rodada do Sul-Americano, o Brasil enfrenta o Chile, no Pacaembu.

O técnico Rodolfo Ambrosio intensificou os treinamentos para corrigir as falhas da equipe na estreia. "Esse jogo no Pacaembu é muito importante. Nós trabalhamos para ajustar os erros que cometemos na partida anterior. Vamos fazer o nosso melhor", afirma João da Ros, o Ige, atleta da seleção há 18 anos.

A inspiração para o confronto vem da lembrança da vitória por 24 a 16 sobre os chilenos no Sul-Americano de 2014, na Arena Barueri. A partida é motivo de orgulho para os jogadores da seleção. "Naquela oportunidade, os dois países tinham passado por uma mudança recente. Mesmo tendo vencido, continuávamos um patamar abaixo do deles, tanto no ranking, quanto de jogo. Conseguimos uma vitória fantástica. Hoje acredito que chegamos muito próximos deles. Esse jogo no Pacaembu vai poder nos mostrar melhor", diz Ige.

Os ingressos para o confronto são gratuitos, mediante doação de alimento. Após encarar o Chile, a equipe brasileira fecha a sua participação no Sul-Americano diante do Paraguai, no dia 7 de maio, fora de casa.