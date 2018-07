Brasil encerra 2012 liderando provas curtas da natação

SÃO PAULO - A expectativa de medalhas para a natação brasileira nos próximos Jogos Olímpicos, no Rio, em 2016, passa pela decisão do COI (Comitê Olímpico Internacional) de acatar a ideia de incluir as provas de 50m nos três estilos (costas, peito e borboleta) no programa olímpico. E a conclusão do ranking mundial de 2012 mostra bem isso.

No ano dos Jogos de Londres, o Brasil fecha a temporada com seis atletas entre os 10 melhores do mundo nessas provas. Nos 50m costas e borboleta os líderes do ranking mundial são brasileiros: Daniel Orzechowski e Cesar Cielo, respectivamente. Além deles, Guilherme Guido é o quinto na prova de costas, Nicholas Santos o segundo e Glauber Silva o sexto no nado borboleta.

Nos 50m peito a disputa é mais acirrada. Felipe França fez o sexto melhor tempo do mundo em 2012 e é acompanhado no top 30 do ranking por outros quatro nadadores do País, mesmo número de representantes do Brasil neste grupo nos 50m costas.

Considerando apenas as disputas olímpicas, o Brasil tem seis postos entre os 10 melhores do mundo em 2012. Cesar Cielo fecha o ano como segundo mais rápido dos 50m livre e sétimo nos 100m, com Bruno Fratus no quinto lugar do ranking da prova mais curta. Já Thiago Pereira aparece terceiro nos 400m medley e quarto nos 200m, enquanto Felipe França ficou em 10.º nos 100m peito.

Aumentando a elite para os 30 melhores de cada prova, o Brasil ainda tem representantes nos 50m livre (Nicholas Santos, 29.º), 100m costas (Thiago Pereira, 19.º), 200m costas Leonardo de Deus, 22.º, e Thiago Pereira, 23.º), 100m peito (Felipe Lima, 19.º, Ricky Barbosa, 23.º, e João Gomes Júnior, 27.º), 200m peito (Tales Cerdeira, 13.º), 200m borboleta (Kaio Marcio Almeida, 14.º, e Leonardo de Deus, 15º), e nos 200m medley (Henrique Rodrigues, 18.º).

Entre as mulheres os resultados são bem menos expressivos, mas o cenário é o mesmo. Apenas três brasileiras aparecem no top 30 do mundo, exatamente em provas que lutam pela inclusão nos Jogos Olímpicos. Nos 50m borboleta, Daynara de Paula é a 12.ª, com Daniele Jesus em 28.º Já nos 50m costas, Etiene Medeiros aparece no 28.º lugar do ranking mundial ao fim do ano.