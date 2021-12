Brasil encerra ano na 2ª posição do ranking da Fifa; Bélgica lidera a lista

A seleção brasileira encerra 2021 na segunda posição do ranking da Fifa, uma colocação acima da que terminou 2020. Na lista atualizada pela entidade nesta quinta-feira, o Brasil está atrás somente da Bélgica por apenas 2,1 pontos. A França vem logo atrás, no terceiro posto.

A última atualização do ranking neste ano não trouxe mudanças em relação à lista de novembro nas primeiras colocações. Os belgas continuam com os mesmos 1828,45 pontos, contra 1826,35 do Brasil. Os franceses, mais distantes, exibem os mesmos 1786,15 pontos que já tinham na atualização do mês passado.

Em um ano em que brilhou nas Eliminatórias Sul-Americanas e garantiu a vaga na Copa do Mundo de 2022, no Catar, com antecedência, a seleção brasileira ganhou um posto no ranking. Após começar o ano na terceira posição, o time de Tite ultrapassou a França na atualização de agosto. Em seguida, passou a se aproximar da Bélgica.

O time belga terminou na ponta pelo quarto ano seguido. Algoz do Brasil nas quartas de final da Copa do Mundo de 2018, a equipe europeia terminou o Mundial da Rússia em terceiro lugar e só cresceu no ranking desde então. Para a Copa do próximo ano, já é considerada uma das favoritas ao título.

O Top 10 do ranking da Fifa não sofreu alterações. A falta de movimentação se explica pelo baixo número de jogos disputados desde a atualização anterior do ranking, em 19 de novembro. Foram apenas 58 partidas, a maioria na Ásia, em razão da disputa da Copa Árabe, no Catar.

Por conta da nova competição da Fifa, o maior salto no ranking desta quinta foi protagonizado pela Indonésia, que somou mais de 11 pontos e subiu para o 164º lugar. Campeã do torneio, a Argélia alcançou o 29º posto.

Na avaliação do ano, os destaques entre os primeiros colocados são a Itália e a Argentina, campeões da Eurocopa e da Copa América neste ano, respectivamente. Os italianos terminaram 2020 na 10ª posição. Finalizam 2021 em 6º. Os argentinos subiram dois postos em comparação ao fim do ano passado. Trocaram o 7º pelo 5º lugar.

Ao atualizar o ranking, a Fifa divulgou os números finais da temporada. E destacou o forte crescimento no número de jogos em 2021, em comparação a 2020, ano que a pandemia de covid-19 paralisou a maior parte do calendário. Nesta temporada, foram disputados 1.116 partidas, contra apenas 352, ano com menor número de jogos desde 1987 (323 confrontos).

Confira a lista dos primeiros colocados do ranking da Fifa:

1º - Bélgica - 1828,45 pontos

2º - Brasil - 1826,35

3º - França - 1786,15

4º - Inglaterra - 1755,52

5º - Argentina - 1750,51

6º - Itália - 1740,77

7º - Espanha - 1704,75

8º - Portugal - 1660,25

9º - Dinamarca - 1654,54

10º - Holanda - 1653,73

11º - Estados Unidos - 1648,51

12º - Alemanha - 1648,33

13º - Suíça - 1642,83

14º - México - 1638,30

15º - Croácia - 1620,74

16º - Colômbia - 1607,15

17º - Uruguai - 1596,66

18º - Suécia - 1588,26

19º - País de Gales - 1578,01

20º - Senegal - 1561,68