Brasil encerra etapa chinesa da vela sem nenhuma medalha

O Brasil terminou sem medalhas a etapa da China, usualmente a mais esvaziada da Copa do Mundo de Vela. A competição terminou neste sábado com Bruno Fontes como melhor brasileiro. O catarinense até foi até a medal race, mas acabou apenas no sétimo lugar da classe Laser. Robert Scheidt não competiu.

Apesar da presença de poucos barcos em Qingdao na comparação com as demais etapas, a Laser tave todos seus principais nomes. Vitória do croata Tonci Stipanovic, prata para o cipriota Pavlos Kontides e bronze para o australiano Tom Burton. Com Scheidt, eles formam o top4 do ranking mundial - Bruno Fontes é o sexto.

Na classe 470 Masculina, Henrique Haddad e Bruno Bethlem ficaram em sétimo, mas apenas oito barcos não-chineses participaram. Na 470 Feminina, por exemplo, apenas uma dupla japonesa competiu contra as chinesas. Na RS:X, somando masculino e feminino, entre 66 inscritos, apenas cinco atletas que não de China ou Hong Kong. Outras quatro classes não tiveram número mínimo de competidores.