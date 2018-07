Brasil encerra Mundial de Natação com duas medalhas O Brasil terminou o Mundial de Natação em Piscina Curta com o 13.º lugar no quadro de medalhas, com um ouro e um bronze. Como Cesar Cielo e Thiago Pereira, entre outros, optaram não competir para descansar, o País teve resultado muito pior do que de dois anos antes, quando conquistou oito medalhas em Dubai. Neste domingo, no último dia de competição em Istambul, na Turquia, a natação brasileira passou sem medalhas nas quatro finais das quais participou.