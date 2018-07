Brasil encerra natação com ouro nos Jogos Militares

Gabriel Mangabeira ainda somou mais uma medalha de prata, ao disputar o revezamento 4x100 metros livre. Ele formou a equipe brasileira ao lado de Fernando Silva, Rodrigo Castro e André Daudt, que foi superada apenas pela Itália na final desta quarta-feira.

Na versão feminina 100 metros borboleta, a brasileira Dandara Antônio ficou com o bronze. Já Fabíola Molina manteve a boa rotina de subir ao pódio e garantiu prata para o Brasil nos 200 metros costas. E no revezamento 4x100 metros livre, o time brasileiro, formado por Michelle Lenhardt, Julyana Kury, Joanna Maranhão e Monique Ferreira, ficou com o bronze - a China foi a campeã, com a Itália em segundo.

Assim, a natação brasileira encerrou sua participação nos Jogos Mundiais Militares com 10 medalhas de ouro, 12 de prata e oito de bronze.

O atletismo também rendeu uma medalha ouro para o Brasil nesta quarta-feira. Raphael Fernandes foi o campeão dos 400 metros com obstáculos, com o tempo de 50s50, superando o venezuelano Victor Solarte, que foi o segundo colocado (50s60), e o italiano Leonardo Capotosti, que terminou em terceiro (50s86).

O Brasil ainda conquistou medalhas no judô. Sarah Menezes perdeu a final para a norte-coreana Kim Sol Mi e levou prata na categoria até 48kg. Já Andressa Fernandes também terminou em segundo lugar, ao ser derrotada por outra norte-coreana, An Kum Ae, na decisão da categoria até 52kg. E Leandro Cunha levou bronze na categoria até 66kg.

No basquete masculino, a seleção brasileira derrotou o Catar por 64 a 53 e está em segundo lugar no Grupo B, com três vitórias e uma derrota - perdeu justamente para a Lituânia, que lidera a chave com quatro triunfos. No Grupo A, a liderança é dos Estados Unidos.

Enquanto isso, o futebol feminino viu nesta quarta-feira mais uma goleada brasileira, desta vez com acachapantes 10 a 0 sobre o Canadá. Os Estados Unidos também venceram, mas por um mais modesto 1 a 0 sobre a Holanda. Agora, nas semifinais, o Brasil encara as holandesas e as norte-americanas enfrentam a França.

Já a seleção brasileira feminina de vôlei, como virou rotina, passeou na quadra do Ginásio Maracanãzinho. Nesta quarta-feira, a vitória por 3 sets a 0 foi sobre a Itália, com parciais de 25/6, 25/5 e 25/9.