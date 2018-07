Brasil enfrenta o Panamá Djoko e Federer na decisão Barrichello abandona A seleção brasileira enfrentará o Panamá, às 9h30 (de Brasília), pelas oitavas de final do Mundial da Tailândia, com uma novidade: Falcão estará no banco. O ala sofreu uma contratura na panturrilha na estreia, contra o Japão, mas surpreendeu até a comissão técnica e pode reassumir sua posição no time titular caso a seleção passe às quartas.