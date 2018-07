Brasil enfrentará Dinamarca na semifinal do handebol

BELGRADO - Algumas horas depois da histórica vitória sobre a Hungria, a seleção brasileira feminina de handebol ficou sabendo que enfrentará a Dinamarca na semifinal do Mundial da Sérvia, em jogo marcado para acontecer na sexta, em Belgrado. As dinamarquesas conseguiram a classificação ao ganharem da Alemanha por 31 a 28.

É a primeira vez que o handebol brasileiro chega à semifinal de um Mundial. Para isso, teve uma vitória épica sobre a Hungria nesta quarta-feira em Belgrado, quando ganhou por 33 a 31 após duas prorrogações. A Dinamarca, por sua vez, teve mais tranquilidade para superar a Alemanha pelas quartas de final.

Curiosamente, Brasil e Dinamarca já se enfrentaram no Mundial. Foi na última rodada da primeira fase, quando as brasileiras ganharam por 23 a 18 e confirmaram o primeiro lugar do Grupo B. As dinamarquesas avançaram na terceira posição da chave, atrás também da Sérvia, que fará a outra semifinal contra a Polônia.

A Dinamarca é uma das forças mais tradicionais do handebol feminino. Já foi tricampeã olímpica, nas edições de Atlanta/1996, Sydney/2000 e Atenas/2004, e tem o título mundial de 1997. Na última edição do Mundial, realizada há dois anos, no Brasil, ficou em quarto lugar - as brasileiras terminaram em quinto.