Brasil enfrentará os EUA antes da Olimpíada

As seleções brasileiras masculina e feminina de basquete vão enfrentar o Dream Team na preparação para a Olimpíada de Londres. Os confrontos serão no mesmo dia, 16 de julho, em Washington. As mulheres, sob o comando de Luiz Claudio Tarallo, enfrentarão as norte-americanas às 19h30 (horário de Brasília). Já a disputa masculina do grupo comandado por Rubén Magnano está marcada para as 22 horas.

A partida contra os brasileiros será a última dos EUA diante da sua torcida antes dos Jogos. Antes, no dia 12, o time joga contra a República Dominicana em Las Vegas. Na sequência enfrenta o Brasil e viaja para a Inglaterra, onde atuará contra a equipe britânica no dia 19. O último jogo antes da estreia olímpica será em Barcelona, dia 24, contra a seleção da Espanha. A partida vai comemorar os 20 anos da primeira conquista do Dream Team, nos Jogos que foram realizados na capital da Catalunha.

Nesta semana, o torcedor começou a ter uma noção do que será a versão 2012 da elite do basquete norte-americano. Kobe Bryant, LeBron James, Kevin Durant e Deron Williams foram os manequins na apresentação do uniforme que será utilizado pela seleção dos Estados Unidos nos Jogos de Londres. Se não forem vítimas de alguma contusão inoportuna devem fazer parte do grupo comandado pelo técnico Mike Krzyzewski, o Coach K, que vai tentar repetir a medalha de ouro conquistada nos Jogos de Pequim.

All-Star Game. Enquanto a Olimpíada não chega, a torcida norte-americana pode ter uma prévia dos melhores jogadores em ação na cidade de Orlando, onde será realizada amanhã mais uma edição do All-Star Game.

Estava prevista a presença do brasileiro Tiago Splitter no jogo de ontem entre as estrelas em ascensão, mas o pivô do San Antonio Spurs teve de abrir mão da participação porque sofreu uma contusão na panturrilha direita. Seria o único atleta do País a participar das atividades em Orlando em todo o fim de semana.

Hoje a previsão é do jogo da Liga de Desenvolvimento com atletas que ainda não atuam na liga, mais os concursos de enterradas, cestas de três pontos, habilidade e arremessos que vão testar os melhores nos respectivos fundamentos.