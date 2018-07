Brasil entra com 2 favoritas na maratona aquática A primeira disputa por medalhas no Mundial de Esportes Aquáticos, neste sábado, em Barcelona, será a prova de 5km da maratona aquática. E o Brasil entra na competição feminina com duas favoritas ao pódio: Ana Marcela Cunha e Poliana Okimoto - no masculino, os representantes brasileiros são Samuel de Bona e Luis Rogério Arapiraca.