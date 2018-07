Brasil, Espanha, Paraguai e Itália avançam em Grand Prix de futsal

Brasil, Espanha, Paraguai e Itália se classificaram nesta segunda-feira para as quartas de final do Grand Prix de futsal, realizado em Anápolis (GO).

A Espanha foi a primeira a garantir a classificação ao derrotar a Argentina por 4 a 2 e se garantir como líder do Grupo B com seis pontos, frente ao único ponto dos "hermanos".

O Brasil se garantiu no Grupo A com uma vitória por 8 a 0 sobre a Costa Rica com gols de Falcão (2), Rafael (2), Vander Carioca, Vinícius, Ari e Fernandinho.

A seleção brasileira tem seis pontos e não pode ser alcançada pelos demais integrantes do Grupo A, no qual a Líbia conseguiu seu segundo ponto ao empatar em 2 a 2 com a República Checa, que ficou com um ponto, da mesma forma que os costarriquenhos.

O Paraguai goleou por 6 a 0 a Zâmbia e a Itália ganhou por 3 a 1 da Holanda, o que deixou as duas equipes com seis pontos para compartilhar a liderança folgada do Grupo C.

Pelo Grupo D, o Irã goleou a Guatemala por 6 a 1 e se colocou com quatro pontos e em uma posição propícia para passar à segunda fase. Na noite de hoje estavam programados as partidas entre Romênia e Catar, do Grupo B, e Portugal e Rússia, do Grupo D.