Brasil espera confirmar primeiro lugar no grupo no Mundial de handebol

NIS - Depois de um dia de folga no calendário do Mundial da Sérvia, a seleção brasileira feminina de handebol volta a jogar nesta sexta-feira, diante da Dinamarca, pela última rodada do Grupo B. Ainda invicto, o Brasil está em busca agora da confirmação da primeira colocação da chave, o que lhe daria a vantagem de encarar um adversário teoricamente mais fraco nas oitavas de final.

Com quatro vitórias até agora - sobre Argélia, China, Sérvia e Japão -, o Brasil já conseguiu a vaga antecipada nas oitavas de final do Mundial e lidera o Grupo B com oito pontos. Seu adversário na luta pela primeira posição é justamente a Dinamarca, que tem seis pontos. Por isso mesmo, a ordem na seleção brasileira é ganhar novamente nesta sexta-feira, na cidade sérvia de Nis. "Nossa primeira meta era classificar para as oitavas. Agora, é conseguir sair em primeiro da chave para, teoricamente, pegar uma equipe mais fraca na próxima fase. Digo isso em teoria, porque a outra chave tem equipes muito fortes. Acredito que quem vier em quarto da outra chave estará com a moral mais baixa por ter mais derrotas e isso pode contar a favor do adversário", explicou a central Mayara Moura, uma das jogadoras da seleção brasileira.

Para o técnico da seleção, o dinamarquês Morten Soubak, o jogo desta sexta-feira, diante do seu país natal, será um desafio especial. "Eu quero ganhar da Dinamarca. Já jogamos contra elas algumas vezes e temos grandes chances. Estamos preparados para um jogo muito forte", avisou o treinador, que já trabalha no Brasil há nove anos e busca uma medalha inédita para as brasileiras.