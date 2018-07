Brasil estreia com 10 a 0 em classificatória para Mundial de beisebol

Na estreia da classificatória para o Clássico Mundial de Beisebol, a Copa do Mundo da modalidade, a seleção brasileira derrotou o Paquistão por 10 a 0, nesta quitna-feira, e avançou às semifinais do quadrangular. O time nacional agora espera o vencedor entre Grã-Bretanha e Israel para chegar à decisão. Apenas o campeão da eliminatória vai ao Mundial, a ser disputado em 2017 no Japão, Coreia do Sul, México e Estados Unidos.

Comandada pelo norte-americano Barry Larkin, ex-jogador da MLB e membro do Hall da Fama do beisebol, o time brasileiro não teve dificuldades diante dos paquistaneses. Dos nove jogadores que iniciaram a partida, oito conseguiram conectar pelo menos uma rebatida. No total, o Brasil rebateu 13 vezes, contra apenas quatro do adversário. A partida foi encerrada antes das nove entradas, já que foi aplicada a Mercy Rule (Regra de Misericórdia), que coloca ponto final ao jogo caso uma das equipes abra 10 a 0 antes da 7ª entrada.

A seleção inaugurou o placar na terceira entrada, quando abriu logo 3 a 0. Na parcial seguinte, marcou mais um ponto, e chegou ao 6 a 0 na quinta entrada com uma jogada não muito comum. O cubano naturalizado brasileiro Juan Muniz, de 40 anos, conseguiu uma rebatida forte para o campo central que o possibilitou correr todas as bases, ou seja, um home run sem que a bola deixasse o campo de jogo, chamado de inside-the-park home run. Os números finais foram anotados na sétima entrada.

Além do cubano, foram destaque do Brasil os irmãos norte-americanos Dante Bichette Jr. e Bo Bichette, filhos de outro ex-jogador da Major League Baseball, Dante Bichette. Cada um conseguiu duas rebatidas, assim como Leonardo Reginatto. O paranaense, por sua vez, está nos times menores do Minnesota Twins e é cotado como o próximo brasileiro a estrear na MLB.

Principais nomes do País na modalidade, o receptor Yan Gomes e jogador de campo central Paulo Orlando não foram liberados pelos seus times, Cleveland Indians e Kansas City Royals, respectivamente.

Hitting 94 mph on the gun, 15-year-old Brazilian pitcher Eric Pardinho can straight shove. #WBC pic.twitter.com/yoVEZvPAOY — WBC Baseball (@WBCBaseball) 22 de setembro de 2016

Jean Tomé foi o arremessador brasileiro titular. Faltando duas eliminações para o fim da sexta entrada, foi substituído por Eric Pardinho, de somente 15 anos. Logo em seu primeiro arremesso, o jovem lançou a bola a 151 km/h (94 mph). Pardinho enfrentou quatro adversários e fechou o inning com apenas uma rebatida na conta. Edilson Batista, de 19 anos, arremessou por toda a sétima parcial.

Grã-Bretanha e Israel se enfrentam ainda nesta quinta-feira. O vencedor deste jogo encara o Brasil, enquanto o derrotado, desafia o Paquistão. Quem levar a melhor na partida entre os ganhadores assegura a vaga na final. Já o derrotado nesta partida segunda partida, então, enfrenta quem ganhar entre os perdedores, para definir o segundo finalista. Quem vencer a partida decisiva garante vaga no grupo B do Clássico Mundial, que já conta Coreia do Sul, Holanda, EUA, México e Taipei Chinesa. O torneio mundial acontecerá no Japão e na Coreia do Sul em março de 2017.