Brasil estreia com goleada no Sul-Americano Feminino de Handebol

MAR DEL PLATA - O Brasil estreou bem no Campeonato Sul-Americano Feminino de Handebol. Nesta terça-feira, o grupo comandado pelo técnico dinamarquês Morten Soubak venceu o Chile por 41 a 17, em Mar del Plata, na Argentina.

A seleção verde-amarela seguiu na frente durante todo o primeiro tempo, fechando com vitória parcial por 23 a 9. Na segunda etapa não foi diferente, e a superioridade das brasileiras no ataque e na defesa determinou a goleada.

O placar elástico possibilitou a entrada de algumas novatas durante a partida. E essa integração foi elogiada pelo treinador. "Eu estou contente não só com o resultado, que foi muito bom, mas também com a integração de todas dentro de quadra. Conseguimos fazer um rodízio entre todas as atletas e isso é muito positivo", afirmou Soubak.

Para Tamires Morena Lima de Araújo, do Alef Handebol/RJ, a estreia correspondeu às suas expectativas. "Estou muito feliz e dei o meu melhor dentro de quadra. As meninas que estão há mais tempo na seleção me dão uma boa base, passando bastante informação e todas têm me acolhido muito bem. Sei que a cada jogo a equipe vai evoluir e encaixar ainda mais a forma de jogar", destacou a pivô de 18 anos.

O Sul-Americano é disputado no sistema de pontos corridos. Além do Brasil, participam as seleções da Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai e Venezuela. As quatro primeiras colocadas garantem vaga no Pan-Americano, em junho, classificatório para o Mundial, na Sérvia, que será disputado em dezembro.

Gols brasileiros na partida: Alexandra (9), Samira (9), Fernanda (7), Eduarda (3), Patricia (3), Ana Paula (2), Débora (2), Fabiana (2), Deonise (1), Francielle (1), Moniky (1) e Nadyne (1).

PROGRAMAÇÃO

Terça-feira (19)

14h: Brasil 41 x 17 Chile

Quarta-feira (20)

12h: Brasil x Paraguai

Quinta-feira (21)

12h - Chile x Paraguai

Sexta-feira (22)

14h: Brasil x Uruguai

Sábado (23)

16h: Brasil x Argentina