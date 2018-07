Brasil estreia com vitória fácil no Mundial de Handebol

NIS - A seleção brasileira feminina de handebol começou bem o Mundial da categoria, na Sérvia. Em busca de uma medalha inédita, a equipe poupou titulares boa parte do tempo, rodou todo o elenco em quadra e atropelou a Argélia por 36 a 20, em Nis. Fernanda, com nove gols, foi a artilheira. Apesar do placar elástico, o começo do jogo foi complicado, apesar de o Brasil ter aberto vantagem de pelo menos dois gols já quando fez 4 a 2. Mas o placar só deslanchou na segunda metade do segundo tempo, num momento em que os contra-ataques funcionaram e a seleção brasileira aproveitou quase a totalidade das chances que criou.

No intervalo o placar já apontava 21 a 7 para o Brasil, indicando que a vitória era certa. Aí o técnico Morten Soubak começou a testar reservas. A central Hannah fez cinco gols, Samira outros três, enquanto Mariana Costa, que foi convocada às pressas e se juntou ao grupo na noite de sexta-feira anotou dois gols. Melhor do mundo, Alexandra deixou a marca dela cinco vezes.

O Mundial tem quatro grupos de seis seleções, das quais as quatro primeiras avançam. O Brasil lidera o Grupo B, uma vez que no outro jogo já realizado, a Sérvia, dona da casa, sofreu para vencer o Japão por 28 a 26, na sexta. China e Dinamarca jogam logo mais. As chinesas, aliás, são as próximas adversárias do Brasil, neste domingo, às 12h45 pelo horário de Brasília.