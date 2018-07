Brasil estreia com vitória no Mundial de Futebol de Areia

Terceira colocada na última edição do Mundial de Futebol de Areia, a seleção brasileira estreou com vitória na competição deste ano. Jogando em Espinho (Portugal), o Brasil venceu fácil o freguês México, por 5 a 1, com gols de gols de Rodrigo, Bokinha, Bruno Xavier, Mauricinho e Gonzalez (contra). Maldonado descontou quando o placar já estava 5 a 0.

"Jogamos bem, começamos fortes e tivemos o controle da partida durante todo o tempo. Fomos um time, trabalhamos bem a bola, com inteligência, ocupando os espaços e aproveitando as oportunidades. Passou a estreia, uma excelente vitória, deu certo tudo", comentou o capitão Jorginho.

De acordo com a assessoria de imprensa da Confederação de Beach Soccer do Brasil, que gere a modalidade no Brasil, essa foi a 24.ª partida da seleção contra o México, com a 24.ª vitória. Na história do Mundial, são 42 jogos e apenas três derrotas.

O Brasil, que usa a camisa da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), volta a jogar no domingo, contra o Irã. Os asiáticos surpreenderam a Espanha, atual vice-campeã mundial, por 6 a 5. A seleção brasileira enfrenta os espanhóis, na terça-feira. Os jogos são em Espinho, cidade praiana na região da Cidade do Porto.