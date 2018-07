Brasil estreia contra Lituânia e pega Espanha na 2ª rodada do basquete olímpico

Logo de cara, um rival bastante complicado, vice-campeão europeu nas últimas duas edições do EuroBasket (2013 e 2015) e semifinalista dos dois últimos Mundiais (2010 e 2014). A partida contra os lituanos será em 7 de agosto, um domingo, às 22h30, no último jogo do dia na Arena Carioca 1, no Parque Olímpico da Barra.

O Brasil volta a jogar dois dias depois diante da Espanha, favorita do Grupo B, que ganhou três das últimas quatro edições do EuroBasket e ficou com a prata tanto nos Jogos de Pequim, em 2008, quanto na Olimpíada de Londres, em 2012. Essa partida fecha a rodada de terça-feira, 9 de agosto, também às 22h30.

Na quinta a seleção joga contra quem se classificar pelo Grupo 3 do Pré-Olímpico, que tem Grécia, México, Irã, Tunísia, Croácia e Itália. Esse jogo será o segundo do dia, às 19h, enquanto Espanha e Nigéria fecham a rodada.

O clássico contra a Argentina será pela quarta rodada, sábado, abrindo o dia na Arena Carioca 1, às 14h15. Depois, na segunda, 15, o Brasil fecha sua participação no Grupo B enfrentando a Nigéria às 19h. Vale lembrar que, ainda que os jogos aconteçam no mesmo ginásio, é necessário um ingresso para cada partida.

Nos dias de descanso da seleção brasileira joga o Dream Team dos Estados Unidos, que também já tem sua programação definida. Os norte-americanos estreiam contra a China dia 6 (sábado), 19h, e depois, pela ordem, dia sim dia não, encaram: Venezuela (22h30), Austrália (22h30) e os times que vieram dos Grupos 1 (19h) e 2 (14h15) do Pré-Olímpico.

Já a seleção feminina do Brasil sabe que estreia contra a Austrália em 6 de agosto, sábado, na última partida do dia na Arena da Juventude, em Deodoro. No basquete feminino, a programação é dividida em duas sessões, sendo que a primeira começa às 12h15 e tem um jogo e a segunda inicia às 15h30 com duas partidas. Neste caso, é necessário um tíquete só para assistir a esses dois jogos finais da rodada.

Pela segunda rodada, o Brasil encara o Japão, mas a Fiba ainda não definiu se essa partida será já no domingo, dia 7, ou na segunda, 8. Na terça a equipe volta à quadra no primeiro jogo da segunda sessão. Na quinta o Brasil abre o dia, enquanto que no sábado atua novamente no primeiro jogo da segunda sessão. Os adversários ainda serão apontados após o Pré-Olímpico Mundial classificar cinco times ao Rio-2016.

No feminino, apenas os jogos a partir das quartas de final vão acontecer na Arena Carioca 1, enquanto toda a fase de classificação será jogada em Deodoro, em estrutura menor.