Brasil estreia no Mundial de Futsal com vitória difícil sobre a Ucrânia por 3 a 1

Não foi fácil como muitas pessoas imaginavam, mas o Brasil largou com vitória no Mundial de Futsal, que está sendo realizado na Colômbia. Neste domingo, na cidade de Bucamaranga, a seleção nacional derrotou a Ucrânia por 3 a 1, em partida que fechou a rodada inaugural do Grupo D. Mais cedo, a Austrália ganhou de Moçambique por 3 a 2.

Em quadra, a Ucrânia até assustou com bons ataques nos primeiros minutos, mas o Brasil logo dominou a partida. Faltando 13 minutos para o fim da etapa inicial, Rodrigo inaugurou o placar com uma jogada ensaiada em cobrança de falta. A seleção ucraniana partiu para o contra-ataque e chegou com perigo à área brasileira, mas o goleiro Tiago segurou todas.

Três minutos depois, o Brasil ampliou. Depois de bom passe de Ari em cobrança de lateral, Falcão mandou para o fundo das redes e deixou a seleção brasileira em vantagem. Este foi seu 39.º gol na história dos Mundiais e agora está somente quatro atrás do maior artilheiro da competição: o compatriota Manoel Tobias.

No início do segundo tempo, a Ucrânia foi ao ataque e conseguiu diminuir a desvantagem faltando 14 minutos para o fim da partida. Mykola Grytsyna superou Tiago após cobrança de escanteio e balançou as redes. Segurando a pressão dos ucranianos, o Brasil conseguiu selar a vitória faltando pouco menos de seis minutos para o apito final. Oleksandr Sorkin mandou contra o próprio gol em jogada de Rodrigo e Rato.

Com três pontos cada no Grupo D, Brasil e Austrália se enfrentam nesta quarta-feira, às 20 horas (de Brasília), pela segunda rodada, novamente em Bucamaranga. Na preliminar, Moçambique e Ucrânia lutam pelos primeiros pontos no Mundial.

No regulamento, os 24 países são divididos em seis grupos de quatro seleções. Os dois melhores de cada chave, além dos quatro melhores terceiros colocados, avançam às oitavas de final.