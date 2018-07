Brasil estreia no vôlei sentado com 2 vitórias; futebol de 5 começa com triunfo

No segundo dia de competições na Paralimpíada do Rio-2016, o Brasil obteve alguns bons resultados nos esportes coletivos nesta sexta-feira. Em suas estreias, as equipes masculina e feminina do vôlei sentado ganharam com facilidade. E o futebol de 5, para jogadores com deficiência visual, começou a luta pelo tetra olímpico (o País foi ouro desde que a modalidade começou a ser jogada em Atenas-2004) com uma vitória.

O vôlei paralímpico brasileiro começou o Rio-2016. Nesta sexta-feira, o time masculino entrou em quadra contra os Estados Unidos e facilmente venceu por 3 sets a 0 - com parciais de 25/14, 25/17 e 25/14. A equipe feminina não fez por menos e bateu o Canadá com muita tranquilidade tambpem por 3 a 0 (parciais de 25/7, 25/12 e 25/14).

No futebol de 5, o Brasil quer mais uma vez confirmar a sua hegemonia na modalidade. Nesta sexta-feira, começou a campanha no Rio com uma vitória de virada sobre Marrocos por 3 a 1.

No goalball, esporte jogado por pessoas com deficiência visual, o Brasil teve uma vitória com os homens (11 a 3 sobre o Canadá) e uma derrota com as mulheres (2 a 1 para o Japão). O mesmo aconteceu no basquete de cadeira de rodas - vitória do time masculino sobre a Argélia por 82 a 43 e derrota do feminino para a Alemanha por 77 a 32.

QUADRO DE MEDALHAS - Com sete pódios nesta sexta-feira, o Brasil terminou o segundo dia da Paralimpíada na mesma quinta colocação geral de quinta-feira. São 3 de ouro, seis de prata e 2 de bronze. Curiosamente, é a posição que o Comitê Paralímpico do Brasil (CPB) estabeleceu como meta para o Rio-2016.

A liderança segue com a China, que faturou 29 medalhas neste dia de estreia na Paralimpíada. A Grã-Bretanha vem em segundo lugar, com 27, e a surpreendente Ucrânia é a terceira, com 26, à frente dos Estados Unidos, que têm 14.