Brasil evita vexame, mas faz conta

Entre os dois favoritos ao título da Copa América é difícil saber até agora quem é o pior: Brasil ou Argentina? As duas seleções decepcionam a cada rodada. Ontem, foi a vez do time de Mano Menezes levar vaias em Córdoba. Graças a um gol de Fred, no último minuto de jogo, o Brasil evitou novo vexame na competição e conseguiu um empate com o Paraguai: 2 a 2. A próxima partida, na mesma cidade, vai ser na quarta-feira, com o Equador.

A atuação foi muito ruim. Mano resolveu deixar Robinho na reserva e escalou Jadson. Nos quase 20 dias de treinos em Los Cardales, o técnico só deixou o meia jogar uma vez entre os titulares.

Jadson se salvou com um chute de fora da área, já no final do primeiro tempo, depois de protagonizar uma série de lances equivocados. Teria de agradecer ao árbitro Wilmar Roldan, que errou ao não o expulsar pouco antes por puxar pela camisa um adversário. O jogador já tinha recebido cartão amarelo.

Até o gol de Jadson, o jogo se arrastava e parte da torcida preferia se distrair tentando localizar a modelo paraguaia Larissa Riquelme, no setor vip das tribunas.

Sem criatividade e lento, o Brasil não acertava um ataque. Neymar sofria perseguição do público - a maioria torcia pelo Paraguai - e recebia vaias todas as vezes que era acionado. Deu a impressão de que se incomodou com a reação das arquibancadas. Mas outros também jogavam mal. Ganso se deixava marcar com facilidade e Alexandre Pato não justificou, de novo, a fama de artilheiro ao desperdiçar oportunidade incrível diante do goleiro.

No intervalo, Mano trocou Jadson por Elano, e a seleção continuou sem inspiração. Neymar voltou a aparecer devido a duas jogadas ridículas. Na primeira, chutou a gol e a bola saiu quase na linha lateral. Depois, se afobou ao aproveitar passe de Ganso, atrapalhou-se e não finalizou como deveria. Naquele instante, o jogo já estava empatado. O gol de Roque Santa Cruz nasceu em falha de Thiago Silva. O atacante concluiu sem trabalho.

Logo em seguida, Valdez não perdoou uma distração de Daniel Alves e virou o placar.

Com 2 a 1 a seu favor, o Paraguai passou a dominar. O time de Mano foi acometido por uma pane e esteve próximo de levar o terceiro gol, num contra-ataque em que os paraguaios abusaram da displicência.

O técnico tentou dar mais talento ao ataque, com a substituição de Ramires por Lucas. Já quase no desespero, chamou Fred, aos 36 minutos, para que entrasse na vaga de Neymar. O jovem foi mais uma vez intensamente vaiado ao sair de campo.

A seleção, cabisbaixa, indicava que a derrota era fato consumado. Num lance isolado, em que prevaleceu o toque inteligente de Ganso, Fred dominou a bola com rapidez e chutou rasteiro, sem defesa para o goleiro Villar. O empate foi comemorado com muito entusiasmo pelos reservas e por Mano Menezes, que se estranhou com um grupo de torcedores brasileiros no primeiro tempo - pediu silêncio como resposta aos gritos de "burro!".

Basta ao Brasil vencer o Equador que se classifica para a segunda fase. A expectativa é que não repita o que fez contra Venezuela e Paraguai ou o que a Argentina apresentou diante de Bolívia e Colômbia.