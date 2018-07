Brasil exporta talentos para outras seleções

Mais tarde, a Fifa proibiu que atletas pudessem atuar por duas seleções. Mas isso não impediu um processo acelerado de naturalização de vários jogadores que não dispunham de oportunidade no Brasil.

O caso recente mais conhecido é o do meia Deco, jogador de extrema habilidade e ídolo em Portugal. Nascido em São Bernardo do Campo em 1977, obteve cidadania portuguesa, atendendo a uma sugestão de Luiz Felipe Scolari, e integrou a seleção lusa nas Copas de 2006 e na disputada este ano, na África do Sul. Também fez parte da equipe na Eurocopa de 2004, quando Portugal foi vice-campeão.

O volante Marcos Senna, que é natural de São Paulo e conquistou o Mundial pelo Corinthians em 2000, nacionalizou-se espanhol. Esteve no Mundial de 2006 pela equipe europeia e ganhou o título da Eurocopa de 2008 com a Fúria.

Na Copa da África, alguns brasileiros defenderam outras seleções, como é o caso do atacante Cacau, de 29 anos. Nascido em Santo André, ele vestiu a camisa da Alemanha. Nascido no interior de São Paulo, o zagueiro Marcus Túlio mudou-se para o Japão aos 15 anos e, em 2001, começou sua carreira profissional. Atuou pela equipe japonesa no Mundial de 2010.