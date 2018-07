Brasil fará abertura do Mundial de Handebol masculino A seleção brasileira masculina de handebol disputará a partida de abertura do Mundial do ano que vem, no Catar. No dia 15 de janeiro de 2015, os comandados do técnico Jordi Ribera duelarão com os donos da casa no Lusail Multipurpose Hall, em Doha. Ambas as equipes integram o grupo A do torneio, juntamente com Bielo-Rússia, Chile, Espanha e Eslovênia.