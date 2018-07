Brasil fatura 11 medalhas em Copa do Mundo de Judô

Neste domingo, foram três medalhas: uma de cada cor. Na categoria peso pesado, a final teve dois brasileiros: Daniel Hernandes e João Gabriel Schlittler. Daniel levou a melhor, vencendo por ippon.

Com os 100 pontos conquistados, Daniel chegou a 708 no ranking mundial e ultrapassou Rafael Silva, que tem 618 e não competiu neste final de semana. Com isso, tornou-se o melhor brasileiro no peso e fica provisoriamente com a vaga olímpica na categoria. João Gabriel foi a 406 pontos.

Outro brasileiro que está bem no ranking, mas precisa de pontos para se tornar o melhor brasileiro é Flávio Canto, na categoria até 81 kg. O judoca, porém, não foi bem em San Salvador e perdeu na estreia para Harry St. Leger, dos Estados Unidos. Manteve-se a mais de mil pontos de Leandro Guilheiro, segundo melhor do mundo na categoria e já quase garantido na Olimpíada.

A outra medalha do Brasil neste domingo veio com Claudirene César, bronze na categoria peso pesado - esta foi apenas a terceira participação dela no Circuito. Por isso, a judoca segue longe de Maria Suelen Altheman, melhor brasileira no ranking mundial neste peso.