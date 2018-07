Brasil fatura 17 medalhas no Sul-Americano de Judô O Brasil foi soberano no Campeonato Sul-Americano de Judô, realizado neste domingo em Buenos Aires, um dia depois do fim da etapa argentina da Copa Continental. Os brasileiros venceram todas as categorias no masculino, mas só ganharam um ouro entre as mulheres. A Confederação Brasileira de Judô (CBJ) não levou os principais nomes da seleção para a Argentina.