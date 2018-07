Brasil fatura 3 ouros na Copa do Mundo de Judô Sem muitos adversários de peso, o Brasil conquistou três medalhas de ouro no primeiro dia de disputa da Copa do Mundo de San Salvador, etapa do Circuito Mundial de Judô. Na capital de El Salvador, país da América Central, Taciana Lima (48 kg), Rafaela Silva (57 kg) e Breno Alves (60 kg) subiram ao lugar mais alto do pódio neste sábado.