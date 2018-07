Brasil fatura 4 ouros no primeiro dia do Pan-Americano de judô

EQUADOR, Guayaquil - Em um dia em que o judô do Brasil teve grandes atuações, o País terminou o primeiro dia do Campeonato Pan-Americano, disputado na cidade de Guayaquil, no Equador, nesta sexta-feira, com quatro medalhas de ouro, duas de prata e um de bronze. No quadro geral, os brasileiros estão na frente de Cuba, a maior rival, que obteve três conquistas.

Os responsáveis pelas quatro medalhas de ouro do Brasil foram: Felipe Kitadai (na categoria até 60kg), Charles Chibana (66kg), Alex Pombo (73kg) e Érika Miranda (52kg). As duas pratas foram conquistadas por Sarah Menezes (48kg) e Rafaela Silva (57kg). Ketleyn Quadros (57kg) ficou com o bronze. Jéssica Pereira (52kg) e Luiz Revite (66kg) não chegaram à disputa por medalhas nesta sexta.

"Estou muito feliz porque foi meu primeiro título pan-americano e também por somar 400 pontos com o 6º resultado do ranking", disse Charles Chibana, que ganhou o ouro na luta contra o peruano Alonso Wong.

Já Érika Miranda travou uma dura luta na final para derrotar contra a cubana Yanet Bermoy. "Já lutamos muitas vezes. Em algumas me precipitei e acabei perdendo. Hoje (sexta) fui mais conservadora e somei valiosos pontos pro ranking", afirmou a brasileira.

As disputas prosseguem neste sábado. Os brasileiros no tatame são: Victor Penalber (81kg), Tiago Camilo (90kg), Luciano Correa (100kg), Rafael Buzacarini (100kg), Rafael Silva (+100kg), David Moura (+100kg), Mariana Barros (63kg), Maria Portela (70kg), Samanta Soares (78kg), Maria Suelen Altheman (+78kg) e Rochele Nunes (+78kg).