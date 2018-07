Brasil fatura bronze no 1º dia do Mundial de Tae Kwon Do

PUEBLA - O Brasil começou bem a sua participação no Mundial de Tae Kwon Do, que está sendo realizado em Puebla, no México. Na noite de segunda-feira, dia de abertura da competição, o País subiu ao pódio na categoria até 58kg com Guilherme Dias, que faturou a medalha de bronze.

O brasileiro parou nas semifinais ao perder para o iraniano Hari Mostean Loron. Após empate por 4 a 4 nos três rounds, a luta seguiu para o Golden Point, quando o iraniano se deu melhor. Antes disso, Guilherme Dias havia vencido quatro lutas, contra o cipriota Antonis Kyriakou, o filipino Keno Anthony Mendonza, o argentino Lucas Guzman e o chileno Ignacio Molares.

Iris Tang Sing, outra atleta brasileira a competir no primeiro dia do Mundial de Tae Kwon Do, não teve o mesmo sucesso. Ela estreou em Puebla com vitória sobre a francesa Hajer Mustapha, mas depois acabou sendo eliminada ao perder para a venezuelana Virginia Dellan.

O Mundial de Tae Kwon Do prossegue nesta terça-feira. O Brasil será representado por Leidiane Santos (categoria até 49kg) e Henrique Precioso (categoria até 74kg).