Brasil fatura dois bronzes no GP de Zagreb de judô

O Brasil não chegou a nenhuma final no primeiro dos três dias de disputa do Grand Prix de Zagreb (Croácia), na primeira participação do País no Circuito Mundial de Judô depois da disputa do Mundial de Chelyabinsk (Rússia). Assim, as duas únicas medalhas conquistadas por brasileiros foram de bronze.

Diferente do Mundial, porém, o Brasil compete em Zagreb com seu time C. Na categoria até 60kg, Diego Santos ganhou duas lutas, perdeu na semifinal e garantiu o bronze ao vencer o italiano Carmine Di Loreto. A medalha é a primeira dele em etapas de Grand Prix (segundo tipo de evento de menor valor para o ranking mundial) nesta temperada.

Na categoria feminina até 52kg, Raquel Silva foi batida pela espanhola Gili Cohen nas quartas de final. Depois, venceu duas lutas na repescagem para garantir o bronze. Nathalia Brígida (48kg) perdeu na estreia, para a romena que viria a ser campeã, enquanto Daniel Santos (66kg) ficou na segunda luta.

No sábado, vão ao tatame Leandro Cunha (73kg), Marcelo Contini (73kg), Felipe Costa (81kg), Katherine Campos (63kg), Maria Portela (70kg) e Nadia Merli (70kg). Domingo, lutam Rochele Nunes (+78kg) e Rafael Buzacarini (-100kg).