Brasil fatura dois bronzes no Mundial em Piscina Curta

O Brasil conquistou nesta quinta-feira mais duas medalhas de bronze no Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), realizado em Dubai. Felipe França ficou na terceira colocação na final dos 100 metros peito, com o tempo de 57s39, enquanto Kaio Márcio Almeida ficou em terceiro nos 100 metros borboleta, com 50s33.

Veja também:

Cesar Cielo avança com recorde do campeonato nos 50 m livre

A prova dos 100 metros peito foi vencida pelo sul-africano Cameron Van der Burgh, com 56s80. Van der Burgh, que é o detentor do recorde mundial da prova, também quebrou o recorde do campeonato, que era do norte-americano Mihail Alexandrov, com 57s42, e havia sido registrado durante as eliminatórias da prova em Dubai. Na final, porém, o nadador dos Estados Unidos terminou apenas em quarto lugar.

Segundo colocado nas semifinais, Felipe França terminou os primeiros 50 metros da final na vice-liderança, atrás apenas de Van der Burgh. Porém, não conseguiu manter a posição e foi superado pelo italiano Fabio Scozzoli, que ficou com a medalha de prata ao completar os 100 metros peito em 57s13.

Apesar de ter faturado a medalha de bronze, Felipe França revelou certa decepção com o seu resultado na prova. "Eu queria mais, mirava o ouro, pensando alto. Estou cansado, me senti melhor ontem", afirmou o nadador brasileiro, em entrevista ao SporTV.

Já Kaio Márcio Almeida precisou empreender uma recuperação na parte final da prova dos 100 metros borboleta para conquistar o seu bronze. Depois de um começo ruim, em que terminou os primeiros 50 metros na sexta colocação, o brasileiro se recuperou e inclusive ficou próximo aos dois nadadores que completaram o pódio da disputa.

O russo Evgeny Korotyshkin venceu a disputa, com o tempo de 50s23. Ele foi apenas um centésimo mais veloz do que o venezuelano Albert Subirats. "Estou feliz, é a segunda vez que subo no pódio com essa prova em Mundiais. foi o meu melhor tempo, foi bom demais. Agora é descansar e juntar forças para os 200 metros", afirmou.

O brasileiro Guilherme Guido ficou em oitavo lugar na disputa dos 100 metros costas, com 50s91, depois de completar os primeiros 50 metros na terceira colocação. A prova foi vencida pelo russo Stanislav Donets, com o tempo de 49s07, que é o novo recorde do campeonato. O francês Camille Lacourt e o espanhol Aschwin Faber completaram o pódio.

No revezamento 4x200 metros, o quarteto formado por Rodrigo Castro, Fernando Santos, Nicolas Oliveira e Lucas Kanieski, terminou apenas na oitava colocação, mesma posição em que se classificou para a final, com o tempo de 7min06s19.

Com esses resultados, o Brasil já acumula três medalhas de bronze no Mundial de Dubai. Na quarta, a equipe do País, liderada por César Cielo, ficou na terceira colocação no revezamento 4x100 metros.