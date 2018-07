Brasil fatura dois ouros no Grand Slam de judô na Rússia O Brasil brilhou no primeiro dia de disputa do Grand Slam de judô em Tyumen, na Rússia, e conquistou duas medalhas de ouro. Neste sábado, Sarah Menezes (-48kg) e Charles Chibana (-66kg) subiram no lugar mais alto do pódio e garantiram os títulos de suas respectivas categorias. O País ainda conquistou outras quatro medalhas, sendo duas de prata e duas de bronze.