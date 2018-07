Brasil fatura mais 4 ouros no Pan-Americano de Judô

Após faturar quatro medalhas de ouro no primeiro de disputas do Campeonato Pan-Americano de Judô, o Brasil manteve o bom desempenho no sábado e repetiu o resultado com Sarah Menezes (até 48kg), Rafaela Silva (até 57kg), Felipe Kitadai (até 60kg) e Luiz Revite (até 66kg), que se sagraram campeões. Além disso, os lutadores do País faturaram quatro medalhas de bronze em San José, na Costa Rica.

Entre as mulheres, Sarah Menezes, atual campeã olímpica, venceu a cubana Dayaris Mestre na sua final, enquanto Rafaela Silva bateu a norte-americana Marti Malloy. Luiz Revite derrotou o canadense Patrick Gagne em luta que durou apenas 15 segundos e Felipe Kitadai superou o mexicano Nabor Castillo para faturar a medalha de ouro.

Os quatro bronzes do Brasil foram conquistados por Érika Miranda (até 52kg), Ketleyn Quadros (até 57kg), Charles Chibana (até 66kg) e Bruno Mendonça (até 73kg). Assim, apenas Gabriela Chibana não conseguiu subir ao pódio no sábado.

No primeiro dia de disputas na Costa Rica, Mayra Aguiar (até 78kg), Rafael Silva (mais de 100kg), Renan Nunes (até 100kg) e Victor Penalber (até 81kg) conquistaram medalhas de ouro. Katherine Campos (até 63kg) e Tiago Camilo (até 90kg) foram prata, enquanto Luciano Corrêa (até 100kg) e Rochele Nunes (mais de 78kg) ficaram com o bronze. O Campeonato Pan-Americano de Judô se encerra neste domingo com a disputa por equipes.