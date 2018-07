Brasil fatura mais quatro medalhas no GP de Santa Clara de natação A equipe brasileira que está nos Estados Unidos para a disputa do GP de Santa Clara de natação fez bonito mais uma vez. Na noite deste sábado, conquistou mais quatro medalhas. Nos 50m livre, por exemplo, Bruno Fratus chegou a brigar pelo ouro, ficou próximo da vitória, mas teve que se contentar com a prata.