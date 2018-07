Brasil fatura medalhas no pentatlo dos Jogos Militares

"Eu e Yane fomos descobertas numa seletiva de biatlo em Recife, em 2003. Éramos nadadoras, nunca tínhamos tido contato com equitação, esgrima e tiro antes. Dois anos depois, a Priscila foi selecionada na mesma seletiva. É por causa desse trabalho que estamos aqui hoje", contou Larissa. Yane, campeã no Pan-Americano do Rio, em 2007, ainda levou a prata na prova individual.

No pentatlo militar, a equipe feminina do Brasil ficou com o bronze. No pentatlo naval, Simone Lima foi bronze no feminino individual. Mesma medalha conquistada pela equipe brasileira na prova coletiva. No masculino, o sargento Max Santos também foi bronze, assim como o Brasil na disputa por equipes.

Na vela, depois do ouro da equipe feminina, os rapazes estão a uma vitória do lugar mais alto do pódio. Henrique e Felipe Haddad, Pedro Caldas e Mario Trindade precisam de mais uma vitória, nesta sexta, sobre a Grécia, na modalidade Match Race, para ficar com a medalha dourada.

No judô, o Brasil garantiu um bronze e uma prata. Na disputa do ouro, Ketlyn Quadros foi derrotada por Hui Wang na categoria até 57 kg. Bruno Mendonça ficou com o bronze entre os que pesam até 73 kg. No futebol masculino, decepção. O time brasileiro foi derrotado pela Argélia nos pênaltis por 4 a 1, depois de empate sem gols no tempo normal, e agora jogarão pelo bronze contra o Catar, derrotado por 5 a 0 pelo Egito.

No atletismo, mais um ouro com Jefferson Sabino no salto triplo, com 16,89 metros. A decepção foi Jadel Gregório, que não passou da sexta colocação, com 16,04 metros.