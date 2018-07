Brasil fatura ouro inédito em Mundial Júnior de canoagem Isaquias Queiroz, de 17 anos, fez história neste domingo, no Mundial Júnior de canoagem, em Brandenburgo, na Alemanha. Ele se tornou o primeiro brasileiro a ganhar uma medalha de ouro na história da competição. Isaquias superou o búlgaro Boyan Mihaylov por apenas um milésimo para vencer a prova do C1 nos 200m. O brasileiro completou a distância em 41s205, contra 41s206 do búlgaro, medalhista de prata. O checo Martin Fuksa foi o terceiro.